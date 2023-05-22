Sinan Oğan'dan Başkan Erdoğan'a destek... CHP'liler hazmedemedi

Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere çok sayıda CHP'li tarafından adeta linç edildi. Sosyal medyada Sinan Oğan'ın Başkan Erdoğan'a desteğini hazmedemeyen CHP'liler, Oğan'a hakaretler savurdu.

Sinan Oğan Başkan Erdoğan'ı destekleme kararı aldı

14 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde Başkan Erdoğan ve Cumhur İttifakı, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı'na adeta fark attı.

Cumhurbaşkanı seçimlerinin ilk turunda yüzde 49,5 oy alan Başkan Erdoğan, en yakın rakibi Kılıçdaroğlu'ndan 2.5 milyon fazla oy aldı.

Ancak yüzde 50+1 kuralı nedeniyle seçimler ikinci tura kalırken Sinan Oğan'dan Başkan Erdoğan'a destek kararı geldi.

Oğan'ın destek kararını hazmedemeyen CHP medyası, adeta nefret kustu.

KILIÇDAROĞLU HEDEF GÖSTERDİ

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile ittifak kuran 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli! Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!" ifadelerini kullanarak Oğan'ı hedef gösterdi.

"VATANI SATANLARLA KAVGA EDECEĞİZ!"

CHP Gençlik Kolları tarafından yapılan açıklamada "Kendi çıkarları uğruna vatanı satanlarla kavga edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

"CEHENNEME ODUN TAŞIMAYI SEÇİ"

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Diken Gazetesi, Oğan'ın kararı sonrası yaptığı paylaşımda "'Sinan Oğan'ın kararı' Twitter'da: Cehenneme odun taşımayı seçti." ifadelerine yer verdi.

PORTAKAL HAZMEDEMEDİ

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Portakal da sosyal medyadan yaptığı açıklamada Sinan Oğan'a kararı nedeniyle tepki gösterdi.

"İktidar karşıtı söylemlerden AKP'yi destekleme noktasina nasıl geldi? Bir Soylu'dan bir Kurtulmuş'tan bir Hulki Cevizoğlu'ndan ya da Mehmet Ali Çelebi'den ne farkı kaldı Sinan Oğan'in? Savrulma fena... Ahde vefa önemlidir. Ama Vefa sadece bir semt ismi olarak karşımızda yine... Sinan Oğan 20 dk konuştu. Ümit Özdağ ve Vecdet Öz'ün ismini bir kez olsun anmadı. İpler fena kopmuş. Hayırlı olsun..."

"SİNAN OĞAN'I TAKİBİ BIRAKTIM"

CHP'li Barış Yarkadaş ise yaptığı paylaşımda "Sinan Oğan'ı takibi bıraktım" ifadelerini kullandı. Yarkadaş'ın paylaşımının altına ise çok sayıda "Sinan Oğan'ı takibe aldım" yorumuyla Cumhur İttifakı'na gönül veren vatandaşlardan tepki geldi.

UĞUR DÜNDAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP medyasından Uğur Dündar ise paylaşımında "Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı ve Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Bu karar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeterince Atatürkçü görmeyip, ilk turda oylarını Sinan Beye veren Atatürkçü seçmenlere hayırlı uğurlu olsun!" dedi.

"GÜVENİLİR SİYASETÇİ OLAMAZ"

CHP'li Yılmaz Özdil ise "Muhalefet partilerinin adayı olarak oy isteyen Sinan Oğan, iktidar partilerine biat etti, AKP karşıtı milliyetçi gençlerin umudu olarak başladı, Hizbullahçıların değneği olarak tamamladı, bundan böyle ağzıyla kuş tutsa, güvenilir siyasetçi olabilmesi imkansız." dedi.

"CEHENNEME ODUN TAŞIMAYI SEÇTİ"

CHP'nin ilahiyatçısı Cemil Kılıçise yaptığı paylaşımda "Sinan Oğan, cehenneme odun taşımayı seçti. Oysa cehennemin kapılarını kapatacağını söylemişti." ifadelerini kullandı.

TERÖRDEN TUTUKLU DEMİRTAŞ'TAN OĞAN'A TEPKİ

Kılıçdaroğlu'nun ortaklarından terörden tutuklu Selahattin Demirtaş "Sen bu saraydan hesap soracak halksın, halk! Ayağa kalk!" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımda Sinan Oğan'a tepki gösterdi.