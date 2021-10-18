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18 Ekim 2021 Pazartesi 20:44:00 - Güncelleme:18 Ekim 2021 Pazartesi 20:51:00

Türkiye'de vaka sayısı 30 bine yaklaştı

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Sağlık Bakanlığı 18 Ekim 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 165 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı 18 Ekim 2021 tarihli vaka sayılarını açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 165 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 240 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şöyle;

Etiketler : vaka sayısı türkiye koronavirüs
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