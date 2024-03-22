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Rusya'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı
22 Mart 2024 Cuma 23:54:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 23:54:00

Rusya'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin Moskova'daki terör saldırısına ilişkin kınama mesajına "Teşekkür ederiz" diyerek cevap verdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin Moskova'daki terör saldırısına ilişkin kınama mesajına "Teşekkür ederiz" diyerek cevap verdi.

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Etiketler : Rusya Türkiye Teşekkür Moskova Terör saldırısı
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