22 Mart 2024 Cuma 23:54:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 23:54:00
Rusya'dan Türkiye'ye teşekkür mesajı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin Moskova'daki terör saldırısına ilişkin kınama mesajına "Teşekkür ederiz" diyerek cevap verdi.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin Moskova'daki terör saldırısına ilişkin kınama mesajına "Teşekkür ederiz" diyerek cevap verdi.
Rusya'da terör saldırısı!
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Türkiye'den Moskova'daki saldırıya kınama!
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