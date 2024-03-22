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22 Mart 2024 Cuma 22:59:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 22:59:00

Saldırı sonrası ilk temas: Bakan Fidan, Rus mevkidaşı ile görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Moskova'daki terör saldırısını görüştü. Bakan Fidan, Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde terör saldırısını kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Moskova'daki terör saldırısını görüştü. Bakan Fidan, Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde terör saldırısını kınayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

TÜRKİYE'DEN RUSYA'YA TAZİYE MESAJI

Diplomatik Kaynaklardan alınan bilgide, "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bu akşam (22 Mart) bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Sayın Bakanımız, Moskova'daki menfur terör saldırısını kınadığımızı belirtmiş, Rusya halkına ve hükümetine Sayın Cumhurbaşkanımızın ve halkımızın başsağlığı dileklerini iletmiştir." denildi.

Rusya'da terör saldırısı!
Etiketler : Rusya Türkiye Saldırı Bakan Fidan Sergey Lavrov Moskova
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