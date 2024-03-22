Türkiye'den Moskova'daki saldırıya kınama!
Dışişleri Bakanlığı, Rusya'da bir konser salonunda gerçekleştirilen, 40 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin de yaralandığı terör saldırısına ilişkin "Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen masum sivilleri hedef alan menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.
Türkiye, Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Moskova'daki saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz."
Söz konusu terör saldırısında ilk belirlemelere göre 40 kişi hayatını kaybetmiş, 100'den fazla kişi yaralanmıştı.
Rusya'da terör saldırısı!
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