Polisi metrelerce sürüklemişti... CHP'li Bülent Sadıkoğlu tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, uygulama sırasında otomobiliyle kaçıp polis memurunun sürüklenerek yaralanmasına neden olan CHP eski Gençlik Kolları Başkan yardımcısı ve eski il gençlik kolları başkan vekilli Bülent Sadıkoğlu, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA'nın aktardığı habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Trafik Şubesince 15 Ekim'de Ömer Türkçakal Bulvarı Yuvacık Sapağı mevkisinde yapılan uygulama sırasında durdurulan, kontrol sırasında aracı hareket ettirerek polis memuru B.Y'nin sürüklenmesine ve yaralanmasına neden olması sonucu gözaltına alınan 06 CHP 50 plakalı aracın sürücüsü Bülent Sadıkoğlu'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.

OLAY

15 Ekim'de polis memuru B.Y'nin kontrol etmek istediği 06 CHP 50 plakalı otomobilin sürücüsü, kaçmak için aracı hareket ettirmiş, bu sırada polis memuru durdurmaya çalıştığı otomobille bir süre sürüklenmişti. Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılan polisin omzunda kırık ve dirseğinde çatlak tespit edilmişti.

Eski CHP İzmit İlçe Teşkilatı yöneticilerinden Bülent Sadıkoğlu'na ait olduğu, yakalama ve haciz kararı bulunduğu belirtilen otomobil, Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulunmuştu.

Sadıkoğlu, dün İzmit'te saklandığı yerde polis ekiplerince yakalanmıştı.