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16 Ocak 2024 Salı 09:34:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 09:34:00

Mersin'de devrilen yolcu otobüsü... Bakan Tunç: Adli soruşturma başlatıldı

Kaynak: İHA

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Bakan Tunç, "Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı 30 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı 30 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Etiketler : mersin yolcu otobüsü kaza yılmaz tunç
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