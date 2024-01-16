Mersin'de devrilen yolcu otobüsü... Bakan Tunç: Adli soruşturma başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralı 30 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.



Mersin'de feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bakan Yerlikaya, Mersin'deki feci kazanın görüntülerini paylaştı