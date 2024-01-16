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16 Ocak 2024 Salı 08:19:00 - Güncelleme:16 Ocak 2024 Salı 08:19:00

Bakan Yerlikaya, Mersin'deki feci kazanın görüntülerini paylaştı: Bütün sürücülerimize sesleniyorum

Kaynak: AA

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, aşırı hız ve dikkatsizliğin büyük acılara neden olabildiğini belirterek, sürücülere trafik kurallarına uymaları çağrısında bulundu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün saat 01.15 sıralarında Mersin-Antalya D-400 kara yolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin de yaralandığını hatırlattı.

Kazanın güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Yerlikaya, "Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım." ifadesini kullandı.

Etiketler : ali yerlikaya mersin yolcu otobüsü kaza
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