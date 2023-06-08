İşte CHP'nin kadrolu milletvekili listesi
14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde adeta hezimete uğrayan CHP'de kimse koltuğu bırakmıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde yenilmesinin ardından çıkan "istifa" çağrıları bir yana, CHP'de 15 vekilin 4 dönemden fazladır TBMM'ye vekil olarak girdiği ortaya çıktı.
CHP'den 4 dönemden fazladır TBMM'ye vekil olarak giren isimler dikkat çekerken, Erdoğan Toprak 7 dönem ile rekor kırdı.
Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimlerinde AK Parti 268 vekil, CHP 169 vekil, Yeşil Sol Parti 61 vekil, MHP 50 vekil, İyi Parti 43 vekil, Yeniden Refah Partisi 5 vekil, Türkiye İşçi Partisi 4 vekil çıkardı.
'KÜÇÜK' ORTAKLAR KARLI ÇIKTI
7'li koalisyonu oluşturan 'küçük' ortaklar seçimlere CHP listelerinden girerek TBMM'ye 39 milletvekili çıkardı.
Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde adeta hezimete uğrayan CHP'de istifa çağrıalrına kulak tıkayan, koltuğu bırakmayan sadece Kılıçdaroğlu olmadı.
Sürekli değişim çağrısı yapan CHP'liler ise parti içerisinde bu değişime ayak uyduramadı.
AK Parti'de uygulanan 3 dönem kuralıyla birlikte 76 vekili aday gösterilmeyerek değişime gidildi.
Oysa CHP'de 15 isim 4 dönemden fazladır Meclis'e vekil olarak girdi.
İşte CHP'nin kadrolu milletvekilleri
Erdoğan Toprak; 7. dönemi
Faik Öztrak; 6. dönemi
Özgür Özel; 5. dönemi
Engin Altay; 7. Dönemi
Oğuz Kaan Salıcı; 4. Dönemi
İlhan Kesici; 5. Dönemi
Bülent Tezcan; 5. Dönemi
Orhan Sarıbal; 4. Dönemi
Veli Ağbaba; 5. Dönemi
Seyit Torun; 4. Dönemi
Mahmut Tanal; 5. Dönemi
Yaşar Tüzün; 6. Dönemi
Tekin Bingöl; 5. Dönemi
Uğur Bayraktutan; 5. Dönemi
Sezgin Tanrıkulu; 5. Dönemi
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