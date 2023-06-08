İşte CHP'nin kadrolu milletvekili listesi

CHP'den 4 dönemden fazladır TBMM'ye vekil olarak giren isimler dikkat çekerken, Erdoğan Toprak 7 dönem ile rekor kırdı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili seçimlerinde AK Parti 268 vekil, CHP 169 vekil, Yeşil Sol Parti 61 vekil, MHP 50 vekil, İyi Parti 43 vekil, Yeniden Refah Partisi 5 vekil, Türkiye İşçi Partisi 4 vekil çıkardı.

'KÜÇÜK' ORTAKLAR KARLI ÇIKTI

7'li koalisyonu oluşturan 'küçük' ortaklar seçimlere CHP listelerinden girerek TBMM'ye 39 milletvekili çıkardı.

Milletvekili ve cumhurbaşkanı seçimlerinde adeta hezimete uğrayan CHP'de istifa çağrıalrına kulak tıkayan, koltuğu bırakmayan sadece Kılıçdaroğlu olmadı.

Sürekli değişim çağrısı yapan CHP'liler ise parti içerisinde bu değişime ayak uyduramadı.

AK Parti'de uygulanan 3 dönem kuralıyla birlikte 76 vekili aday gösterilmeyerek değişime gidildi.

Oysa CHP'de 15 isim 4 dönemden fazladır Meclis'e vekil olarak girdi.

İşte CHP'nin kadrolu milletvekilleri

Erdoğan Toprak; 7. dönemi

Faik Öztrak; 6. dönemi

Özgür Özel; 5. dönemi

Engin Altay; 7. Dönemi

Oğuz Kaan Salıcı; 4. Dönemi

İlhan Kesici; 5. Dönemi

Bülent Tezcan; 5. Dönemi

Orhan Sarıbal; 4. Dönemi

Veli Ağbaba; 5. Dönemi

Seyit Torun; 4. Dönemi

Mahmut Tanal; 5. Dönemi

Yaşar Tüzün; 6. Dönemi

Tekin Bingöl; 5. Dönemi

Uğur Bayraktutan; 5. Dönemi

Sezgin Tanrıkulu; 5. Dönemi