İsrail bütün gece hastaneleri hedef aldı! Filistin Sağlık Bakanlığı: Hastaların ölümünden İsrail sorumludur

İşgalci İsrail'in Gazze'deki hastanelere ve masum sivillere yönelik katliam boyutundaki saldırıları 40'ıncı günde de aralıksız sürüyor. Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, katliamcı İsrail ordusunun Gazze'deki hastanelere yönelik uyguladığı amansız ambargolar ve çok sayıda saldırılar ile ilgili açıklamada bulunarak, "Şifa Kompleksi'ndeki sağlık personelinin, hastaların ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarından tam sorumlu olan işgal güçleridir." ifadelerini kullandı.

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Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Gazze Şeridi'ndeki Şifa Hastanesi'nde sağlık personeli, hastalar ve yerinden edilmiş sivillerin hayatlarından İsrail güçlerinin sorumlu olduğunu belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Keyle, "İsrail işgal güçlerinin Gazze'deki Şifa Tıp Kompleksi'ni kuşatarak, bombalayarak insanlığa ve sağlık personeline ve hastalara karşı yeni bir suç işlediğini" söyledi.

İşgalci İsrail ordusu, birkaç saat önce Gazze'nin en büyük sağlık kompleksi olan Şifa Hastanesi'ne saldırı başlattığını duyurarak, Hamas'a "teslim ol" çağrısında bulundu.

ŞİFA HASTANESİ ÖLÜM ÇEMBERİNE DÖNDÜ

Filistin Sağlık Bakanlığınca, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hasta ya da sığınmacı olarak bulunanların tamamını, kuşatma ve bombardımanla ölüm çemberinin içinde tuttuğu açıkladı.

Öte yandan Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde kendisine bağlı olan Kudüs Hastanesi'nden hasta ve sağlık ekiplerinin zorunlu olarak çıkarıldığını duyurdu.

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KUDÜS HASTANESİNDE MECBURİ TAHLİYE

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "Hastaları ve ailelerini, sağlık ekiplerini, hastaneden çıkarmak zorunda kaldık, tehlikelerle dolu zor bir gündü." ifadesi kullanıldı.

Hastanenin boşaltılması işleminin İsrail güçleri tarafından 10 günden fazla abluka altında kaldıktan sonra gerçekleştiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun abluka sırasında hastaneye tıbbi malzeme ve insani yardım desteklerine engel

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