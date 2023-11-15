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15 Kasım 2023 Çarşamba 02:40:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 02:40:00

ABD İsrail'in katliamlarına yeşil ışık: Hamas iddiaları yalanladı

Kaynak: AA

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Beyaz Saray, Hamas'ın Gazze'deki hastanelerin altındaki tünellerde saklandığını iddia ederek, işgalci İsrail'in işlediği insanlık ve savaş suçlarına kılıf aradı. Hamas, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin kendileri tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını dillendirmesinin, Washington'un işgal güçlerine daha fazla katliam yapması için yeşil ışık yakması anlamına geldiğini belirtti.

Hamas Hareketi, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını benimsemesi tepki göstererek, iddiaların tamamının yalan olduğunu açıkladı.

Hamas'tan yayımlanan açıklamada, ABD'nin Gazze'deki hastanelerin Hamas tarafından kullanıldığı şeklindeki İsrail iddialarını benimsemesi kınandı.

Hastanelerin kendileri tarafından kullanıldığına dair iddiaların reddedildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pentagon ve Beyaz Sarayın Gazze'deki hastanelere ilişkin açıklaması (Hamas'ın kullandığına dair iddiası) ABD'nin işgal güçlerine daha fazla katliam yapması ve halkımızın topraklarından tehciri için baskı, Gazze Şeridi'ndeki hastanelere vahşice katliamların artması için bir yeşil ışıktır.

İşgalcilerin ve müttefikinin, Gazze Şeridi'nde toplu soykırım savaşından direk sorumluluğu taşıyan Washington'un müttefiki olduğu İşgalcilerin yalan anlatılarının doğruluğunu tespit için Birleşmiş Milletler'e bir komisyon kurup, tüm hastaneleri dolaşmaları ve incelemelerde bulunmaları yönündeki çağrımızı yeniliyoruz."

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, dün basına verdiği demecinde, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürmüştü.

ABD'den İsrail'in katliamlarını meşrulaştırma çabası

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın Gazze'de bazı hastanelerin "altındaki tünelleri" kullanarak söz konusu hastaneleri "saklanmak, askeri operasyonlarını yürütmek ve rehineleri tutmak için" kullandıklarına dair istihbarat aldıklarını öne sürdü.

Basına demeç veren Kirby, Hamas'ın Gazze'deki bazı hastaneleri kullandığına ilişkin iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. İddialarınsa kaynakları açıklanmadı.

Etiketler : İsrail ABD Hamas
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