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15 Kasım 2023 Çarşamba 03:17:00 - Güncelleme:15 Kasım 2023 Çarşamba 03:17:00

İşgalci İsrail kana doymuyor: "Şifa Hastanesi'nde ölüm çemberi"

Kaynak: AA

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Filistin Sağlık Bakanlığınca, İsrail'in Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hasta ya da sığınmacı olarak bulunanların tamamını, kuşatma ve bombardımanla ölüm çemberinin içinde tuttuğu belirtildi. Öte yandan Filistin Kızılayı, Gazze Şeridi'nde kendisine bağlı olan Kudüs Hastanesi'nden hasta ve sağlık ekiplerinin zorunlu olarak çıkarıldığını duyurdu.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze'deki hastanelere ve masum sivillere yönelik katliamları artarak devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, katliamcı İsrail'in, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hasta ya da sığınmacı olarak bulunanların tamamını, kuşatma ve bombardımanla ölüm çemberinin içinde tuttuğunu açıkladı.

"İsrail tankları hastanenin kapısında duruyor." diyen Kudra, şunları kaydetti:

"İsrail işgali, iki saat boyunca şiddetli bombardıman ve yoğun silah atışlarını sürdürerek, Şifa Tıp Merkezi'ni dört bir yandan kuşattıktan sonra burada bulunan herkesi ölüm çemberine sokuyor."

Kudra, Şifa Hastanesi içinde 1500 kişilik sağlık ekibi ve 7 bin kadar sığınmacı olduğuna dikkat çekti.

KUDÜS HASTANESİNDE MECBURİ TAHLİYE

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "Hastaları ve ailelerini, sağlık ekiplerini, hastaneden çıkarmak zorunda kaldık, tehlikelerle dolu zor bir gündü." ifadesi kullanıldı.

Hastanenin boşaltılması işleminin İsrail güçleri tarafından 10 günden fazla abluka altında kaldıktan sonra gerçekleştiği belirtilen açıklamada, İsrail ordusunun abluka sırasında hastaneye tıbbi malzeme ve insani yardım desteklerine engel olduğu vurgulandı.

Abluka sırasındaki duruma ilişkin, "Elektriklerin kesik olması, su ve hastalara verilen yiyeceklerin tükenmesi dışında, hastanede bulananlara ateş açılması ve çevresinin sürekli bombalanması gibi tehlikeli bir sürecin ardından gerekli tıbbi bakım ve hizmetin sürmesi imkansız hale gelmişti." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, hastaların tedavileri için Gazze Şeridi'nin güneyindeki hastanelere nakil işleminin sürdüğüne dikkat çekildi.

Filistin Kızılay Cemiyetinden cuma günü yapılan açıklamada, yakıtın bitmesiyle elektriklerin kesilmesinin ardından Kudüs Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı duyurulmuştu.

Etiketler : İsrail hastane saldırı
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