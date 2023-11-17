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İşgalci İsrail'den Batı Şeria'ya onlarca askeri araçla gece baskını!
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17 Kasım 2023 Cuma 03:05:00 - Güncelleme:17 Kasım 2023 Cuma 03:05:00

İşgalci İsrail'den Batı Şeria'ya onlarca askeri araçla gece baskını!

Kaynak: AA

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Çok sayıda savaş suçu işleyen katliamcı İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına onlarca askeri araçla baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve mülteci kampına onlarca askeri araçla ve buldozerler eşliğinde baskın düzenledi.

İsrail ordusu kente birçok yönden saldırı düzenleyerek Cenin Mülteci Kampı'nı kuşattı.

İsrail ordusuna ait helikopterler ve dronların uçuşu sırasında kentin birçok yerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri ile silahlı Filistinli direnişçiler arasında çatışmalar çıktı. İsrail güçleri, baskınlara karşı çıkan Filistinlilere gerçek mermi ve yoğun biçimde göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti.

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Olaylarda ölen ya da yaralanan kişilerin olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de düzenlediği baskınlarda, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

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Etiketler : İsrail Batı Şeria baskın
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