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Kassam Tugayları'ndan yeni açıklama: 21 İsrail askeri aracı imha edildi
16 Kasım 2023 Perşembe 22:33:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 22:33:00

Kassam Tugayları'ndan yeni açıklama: 21 İsrail askeri aracı imha edildi

Kaynak: AA

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Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'deki çatışma noktalarında 21 İsrail askeri aracının tamamen veya kısmen imha edildiğini, kuzeydeki Beyt Hanun'da ise İsrail kuvvetlerinin saklandığı bir binanın yıkıldığını duyurdu.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamalarda, perşembe günü İsrail güçleriyle girilen çatışmalara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Beyt Lahiya'nın batısına sızmaya çalışan 5 İsrail cipinin, "Yasin 105" tanksavar füzesiyle hedef alındığı ve bunlardan 2'sinin imha edildiği kaydedildi.

Beyt Hanun'da bir binaya saklanan İsrail askerlerinin de 12 adet "Yasin TBG" füzesi ile hedef alındığı ve saldırı sonucu binanın çöktüğü aktarıldı. Saldırı sırasında binada bulunan İsrail askerlerinin öldüğü ya da yaralandığı bilgisi geçildi.

Yapılan bir diğer açıklamada ise sabah saatlerinden bu yana çatışmaların yaşandığı tüm noktalarda 21 İsrail askeri aracının tamamen ya da kısmen imha edildiği bildirildi.

Etiketler : kassam tugayları israil hamas gazze
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