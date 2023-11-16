VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'e tepki: "Çoktan kaybettiler"
A Milli Futbol Takımımız, Almanya'ya ulaştı
Cansu Bektaş dünya şampiyonu oldu
PFDK kararları açıklandı: Koça, Çebi'ye ve Doğan'a ceza
10 kişi Azerbaycan'da İsveç'e 3 gol!
Kassam Tugayları'ndan yeni açıklama: 21 İsrail askeri aracı imha edildi
16 Kasım 2023 Perşembe 22:15:00 - Güncelleme:16 Kasım 2023 Perşembe 22:15:00

İşgalci İsrail, Gazze'nin güney ve orta kesimine hava saldırılarını sürdürüyor

Kaynak: AA

ABONE OL

İşgalci İsrail güçlerinin, Gazze'nin orta ve güney kesimlerine düzenlediği hava saldırılarında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından söz konusu saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İsrail helikopterleri ile uçakları, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerinde Filistinlilerin evlerine saldırı düzenledi. Saldırılarda ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

Gazze'nin orta kesimindeki En-Nuseyrat Mülteci Kampı'nda da bir ev ile bir yakıt istasyonuna düzenlenen saldırılarda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, daha önce pek çok kez Gazze'nin kuzeyindekilere "güneye gidin" çağrısı yapmıştı. Ancak İsrail ordusu, Gazze'nin güneyini de vurmaya devam ediyor.

Etiketler : İSRAİL FİLİSTİN GAZZE
‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'

‘Aybüke Öğretmen hepimizin kahramanı'
Birinci yıl kutlaması

Birinci yıl kutlaması
Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış

Sahnede aşka geldi: Hadiseli kapanış
50 milyon mutluluğu

50 milyon mutluluğu
Ölümden döndü

Ölümden döndü
Alina'dan Serenay'a veto

Alina'dan Serenay'a veto
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
10 yıllık şarkı

10 yıllık şarkı
Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

Eski eşe sert tepki: Çocuklarının masraflarını karşılamıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX