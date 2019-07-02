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02 Temmuz 2019 09:34 | Salı

Hoşdere TOKİ çekilişi sonuçları! TOKİ Başakşehir Hoşdere isim isim kazananlar listesi!

Hoşdere TOKİ çekilişi sonuçları yoğun bir şekilde araştırılıyor. TOKİ Başakşehir Hoşdere isim isim kazananlar listesi merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul Başakşehir Hoşdere Projesi kapsamında TOKİ tarafından inşa ettirilecek olan 337 konutun kurası bugün çekilecek. TOKİ Hoşdere Başakşehir projesinde 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon nitelikli konut seçenekleri yer alıyor. Projedeki dairelerin büyüklükleri 85 metrekare ile 128 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. Hoşdere TOKİ projesinde yer alan dairelerin fiyatları ise 238 bin TL'den başlangıç gösteriyor. TOKİ Başakşehir Hoşdere kura sonuçlarna haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

Hoşdere TOKİ çekilişi sonuçları tüm ucuz konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. TOKİ Başakşehir Hoşdere isim isim kazananlar listesi yoğun bir şekilde merak ediliyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul Başakşehir Hoşdere Projesi kapsamında TOKİ tarafından inşa ettirilecek olan 337 adet konut bugün kura ile sahiplerine kavuşacak. TOKİ Hoşdere Başakşehir projesinde 2 oda 1 salon  ve 3 oda 1 salon daire seçenekleri yer alıyor. Hoşdere TOKİ çekilişi bugün saat 10:00'da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde  gerçekleştirilecek. İşte, Hoşdere TOKİ çekilişi sonuçları... 

HOŞDERE TOKİ ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI! 
Hoşdere TOKİ çekilişi sonuçları henüz açıklanmadı. Hoşdere TOKİ çekilişi sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

TOKİ BAŞAKŞEHİR HOŞDERE İSİM İSİM KAZANANLAR LİSTESİ!
TOKİ Başakşehir Hoşdere isim isim kazananlar listesi bugün gerçekleştirilecek olan kura çekiminin ardından yayınlanacak. TOKİ Başakşehir Hoşdere isim isim kazananlar listesi haberimizin detaylarında yer alacak. 

HOŞDERE TOKİ SÖZLEŞMESİ NASIL İMZALANACAK?
Konut belirleme kurası ile konutu belli olan alıcılar İdarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde T.Halk Bankası A.Ş’nin ………………Şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacaklardır. 

Sözleşme imzalama aşamasında;
1. İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan İstanbul il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge,

2. Hane halkı gelirinin en fazla net 4.800 TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri, (3+1 konut tipi hariç) Gerekli görüldüğünde istenebilecek ek belgeler ile birlikte ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır.

CAYMA HAKKI VAR MI?
Konut alıcısı, konut satış sözleşmesinin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içerinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin satış sözleşmesinden cayma hakkına sahiptir.

Yine, peşinat yatırarak satış sözleşmesi imzalayan hak sahipleri konutun fiili teslimden önce herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. 

KDV ÖDEMESİ NASIL OLACAK?
Konutların teslimi öncesinde Katma değer Vergisi Kanunu uyarınca, %1 oranında KDV konut alıcılarından tahsil edilir.

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ  NASILDIR?
2+1 konut tipi projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

3+1 konut tipi projelerinde ise hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konut teslim tarihini takip eden 2 (iki) yıl sonrasına kadar devredemeyeceklerdir.

Gayrimenkul Satış İşlemleri Özel Hukuk Hükümlerine tabidir. 

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