Hatay'da art arda iki korkutan deprem!

Hatay'da art arda iki korkutan deprem!

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6.4 büyüklüğünde, Samandağ ilçesinde de saat 20.07'de 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin afet bölgesi genelinde etkili şekilde hissedildiği öğrenildi.

Yapılan ilk açıklamada, Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesinde gerçekleşti.

Çevre illerde de hissedilen 6,4 büyüklüğündeki deprem, 16,7 kilometre derinlikte oldu.

AFAD, saat 20.07'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Panik yapacağımız bir durum yok

HATAY'DA İKİNCİ DEPREM

Hatay'da Defne ilçesindeki depremin ardından merkez üssü Samandağ ilçesi olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 20.07'de Hatay'ın Samandağ ilçesinde de deprem gerçekleşti.

5,8 büyüklüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu.

Hatay merkezli deprem Orta Doğu'da birçok ülkede hissedildi

Deprem Lübnan'da başkent Beyrut başta olmak üzere tüm kentlerde hissedildi. Paniğe kapılan vatandaşlar dışarı çıkarak toplanma alanlarına geçti.

Hatay merkezli deprem Suriye, Ürdün, Irak, Filistin, İsrail ve Mısır'da da hissedildi.

Başkan Erdoğan, Kahramanmaraş ziyaretinde depreme yakalandı

AFAD uyardı: Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin

Adana Valisi Süleyman Elban, Hatay merkezli meydana gelen depremler nedeniyle kentte herhangi bir yıkımın yaşanmadığın söyledi.

Adana Valisi Elban: Kentte yıkılan bina yok