"Hatay'daki depremin ardından 20 artçı sarsıntı yaşandı!"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde ardından da Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde meydana gelen iki depreme ilişkin açıklama yaptı. Oktay açıklamasında, ''Şuana kadar 28 ihbar mevcut bizde ve her bir ihbarı tek tek değerlendiriyoruz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde bağımsız bir deprem meydana geldi. Sonrasında yaklaşık 20 artçı deprem yaşandı.

İlk andan itibaren ekiplerimiz Bakanlarımız hatta Cumhurbaşkanımız sahadalardı. Anında müdahaleler gerçekleşti.

Şuana kadar 28 ihbar mevcut bizde ve her bir ihbarı tek tek değerlendiriyoruz. Yine hastanelere getirilen 8 yaralımız var.

İhbarları değerlendirdikten sonra kamuoyuna milletimize bilgileri açıklayacağız.

Karaçay Barajı ile ilgili bir söylenti yayıldı. Henüz teyit edilen bir risk olmadığını gördük.

Vatandaşlarımıza tekrar hasarlı binalara girmemelerini özellikle gerek eşya almak için, gerek kontrol etmek için özellikle hasarlı binalarını girmemeleri konusunda rica ediyoruz. Kendi sağlığınızı sevenlerinizi düşünün milletimizi düşünün.

Ayrıntılar geliyor...