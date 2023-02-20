AFAD uyardı: Deprem bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Saat 20.07'de ise Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından, deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara girilmemesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Vatandaşların riskli binaların çevresinde bulunmaması ve doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmesi istendi.

Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki #depremler sonrasında, ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 cm'e kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.

"SAHİLDEN UZAK DURUN!" UYARISI KALDIRILDI

- AFAD: Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır