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Gıyabi cenaze namazı ne demektir? Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır? Gıyabi cenaze namazı ne demektir? Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır?

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18 Haziran 2019 14:49 | Salı

Gıyabi cenaze namazı ne demektir? Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır?

Gıyabi, bir kimsenin gıyabında olan, kendisi mevcut olmadığı halde hakkında verilen (hüküm, karar vb.) anlamında geliyor. Gıyabi cenaze namazı, meftanın yani cenazenin hazır bulunmadığı yerlerde, gıyabında kılınan namaz olarak ifade ediliyor. Aslolan, namazının kılınabilmesi için cenazenin hazır bulunmasıdır. Bununla birlikte hazır olmayan cenaze için de namaz kılınabilir. Nitekim Reslullah (s.a.s.), Habeş Kralı Necş’nin vefatını haber vermiş, sonra da onun cenaze namazını kıldırmak üzere cemaatin önüne geçmiş, ashab da arkasında saf tutmuştur. Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde ikindi vakti gıyabi cenaze namazı kılınacak. Gıyabi cenaze namazı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Gıyabi cenaze namazı ne demektir? Gıyabi cenaze namazı nasıl kılınır? soruları gündemin en trend başlıkları arasında yer alıyor.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'da mahkeme salonunda hayatını kaybeden ülkenin demokratik yollarla seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde ikindi vakti kılınacak gıyabi cenaze namazına katılacağını açıkladı. Bu açıklamanın ardından gıyabi cenaze namazı hakkında araştırmalar yapılmaya başlandı. Gıyabi cenaze namazı hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik. İşte tüm merak edilenler... 

GIYABİ CENAZE NAMAZI NE DEMEKTİR? 
Aslolan, namazının kılınabilmesi için cenazenin hazır bulunmasıdır. Bununla birlikte hazır olmayan cenaze için de namaz kılınabilir. Nitekim Resûlullah (s.a.s.), Habeş Kralı Necâşî’nin vefatını haber vermiş, sonra da onun cenaze namazını kıldırmak üzere cemaatin önüne geçmiş, ashab da arkasında saf tutmuştur (Buhârî, Cenâiz, 55; Müslim, Cenâiz, 63). Olayda hazır bulunan Câbir b. Abdullah (r.a.) şöyle demiştir: “Resûlullah (s.a.s.), Necâşî’nin (gıyabında) cenaze namazını kıldırdı. Ben de ikinci yahut üçüncü saftaydım.” (Buhârî, Cenâiz, 54)

Yine, Resûlullah’ın (s.a.s.) Uhud şehitleri (Buhârî, Cenâiz, 73) ve kendisine haber verilmeden defnedilen cenazeler için de gıyabi cenaze namazı kıldığı bilinmektedir (Buhârî, Cenâiz, 56).

Gıyabi cenaze namazı, cenaze namazına benzer olarak kılnır.

 

GIYABİ CENAZE NAMAZI NASIL KILINIR?


CENAZE NAMAZININ KILINIŞI
İmamin arkasinda yer alırız ve “Allah için namaza, meyyit için duaya, er kişi (veya hatun kişi) niyetine uydum hazır olan imama” diye niyet edilir.
Niyet ettikten sonra imam yüksek sesle, onun peşinden cemaat gizlice “Allahü Ekber” diyerek birinci tekbiri alıp diğer namazlarda olduğu gibi ellerini kulak hizasına kaldırır ve göbek altına bağlar.

İmam ve cemaat gizlice Subhaneke‘yi okurlar. Subhaneke’de diğer namazlarda okunmayan “ve celle senâük” cümlesi de okunur.

Sübhaneke okunduktan sonra eller kaldırılmadan imam açıktan, cemaat da gizlice “Allahü Ekber” diyerek ikinci tekbiri alırlar. Hem imam, hem de cemaat gizlice

” Allâhumme salli ve Allâhumme Bârik“i okur.

Sonra eller kaldırılmaksızın yine “Allahü Ekber” denilerek üçüncü tekbir alınır ve cenaze duası okunur. Cenaze duasını bilmeyen onun yerine Fatiha Sûresini veya Kunut dualarını okuyabilir. Kunut dualarını da bilmeyen “Rabbenâ” duâsının veya kolayına gelen başka duları okur.

Dualardan sonra eller kaldırılmadan tekrar “Allahü Ekber” denilerek dördüncü tekbir alınır ve bir şey okunmaksızın önce baş sağ tarafa çevrilerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetullah” denilir. Sonra baş sol tarafa çevrilerek “Esselâmü aleyküm ve rahmetulah” denilir ve böylece cenaze namazı bitirilmiş olur.

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