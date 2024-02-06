Gazze'de savaşın durması için Hamas'tan adım: Karar Mossad'a iletildi!

İsrail, işgalini ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde taraflar arasında müzakere edilen ateşkese ilişkin Hamas'ın yanıtının Katar aracılığıyla Mossad'a iletildiğini ve kapsamlı biçimde değerlendirildiğini duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi üzerinden Mossad tarafından yapılan açıklamaya göre, "Hamas'ın yanıtı Katar aracılığıyla Mossad'a iletildi. Detayları müzakerelere katılan yetkililer tarafından kapsamlı biçimde değerlendiriliyor." ifadeleri yer aldı.

Hamas akşam saatlerinde çerçeve anlaşmasına ilişkin yanıtını Mısır ve Katar'a ilettiğini açıklamıştı.

Hamas'ın Filistinli gruplarla istişarelerin ardından yanıtını ilettiği vurgulanan açıklamada, "teklifi, tam ve kapsamlı bir ateşkesi garantileyecek, Filistin halkına karşı saldırıları bitirecek, Gazze Şeridi'ne yönelik ablukayı kaldırarak yeniden imarı garantileyecek ve esir takası sürecini tamamlayacak şekilde olumlu karşıladığı" belirtilmişti.

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