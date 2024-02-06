06 Şubat 2024 Salı 20:46:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 20:46:00
Hamas'tan yeşil ışık! Karar Katar'a bildirildi
Kaynak: AA
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Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" yanıt verdiğini duyurdu
Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" yanıt verdiğini duyurdu
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