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Hamas'tan yeşil ışık! Karar Katar'a bildirildi
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06 Şubat 2024 Salı 20:46:00 - Güncelleme:06 Şubat 2024 Salı 20:46:00

Hamas'tan yeşil ışık! Karar Katar'a bildirildi

Kaynak: AA

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Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" yanıt verdiğini duyurdu

Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" yanıt verdiğini duyurdu

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Etiketler : GAZZE HAMAS İSRAİL ATEŞKES KATAR
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