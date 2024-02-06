Bakan Fidan, Katarlı mevkidaşı ile görüştü: Hamas'ın ateşkes kabulü masada!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile telefonda görüştü. Katar ve Mısır'ın çabaları sonucunda İsrail ve Hamas'a sunulan çerçeve anlaşması ile ilgili son durum ele alındı

Bakan Fidan, söz konusu anlaşmaya Türkiye'nin anlaşmaya yönelik desteğini vurguladı.

Hamas'tan yeşil ışık! Karar Katar'a bildirildi

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