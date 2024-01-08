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Fatih Camii imamına bıçaklı saldırı: Zanlı Ö.S gözaltına alındı
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08 Ocak 2024 Pazartesi 20:59:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 20:59:00

Fatih Camii imamına bıçaklı saldırı: Zanlı Ö.S gözaltına alındı

Kaynak: AA

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Fatih Camisi imamı ve cemaatten bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı

Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı.

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı.

Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirttikten zanlı, imam ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden B.E'yi bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Ö.S. gözaltına alındı.

Etiketler : FatihCami yaralama saldırı
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