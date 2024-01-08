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08 Ocak 2024 Pazartesi 22:37:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 22:37:00

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camii'ndeki saldırıyı kınadı

Kaynak: AA

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camisi imamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan bıçaklı saldırıyı kınadı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı.

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Etiketler : Ali Erbaş Cami saldırısı İstanbul Fatih Camisi KINAMA
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