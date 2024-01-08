VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Tunç: Fatih Camii saldırısıyla ilgili soruşturma çok yönlü devam etmektedir
Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
Ömer Çelik, Fatih Camii'nde gerçekleşen provokatif saldırıyı lanetledi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fatih Camii'ndeki saldırıyı kınadı
ABD üslerine roket ve İHA'lı saldırı
İşgal ordusunun Gazze travması: Ruh sağlığı için 538 milyon dolarlık ödenek
08 Ocak 2024 Pazartesi 22:38:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 22:38:00

Ömer Çelik, Fatih Camii'nde gerçekleşen provokatif saldırıyı lanetledi

Kaynak: AA

ABONE OL

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ,Fatih Camii imamına ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik saldırı hakkında "Saldırıyı lanetliyoruz" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ,Fatih Camii imamına ve cami cemaatinden bir kişiye yönelik saldırı hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik açıklamada şu sözlere yer verdi:

"İstanbul Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yönelik menfur saldırıyı üzülerek öğrendik.

Hadiseyle ilgili emniyet güçlerimiz ve adli makamlar harekete geçmiş, sorumlu kişi yakalanmıştır.

Bu vesileyle Galip hocaya ve yaralı vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Saldırıyı lanetliyoruz."

Samsun'da 19 bin 900 adet makaron ele geçirildi
Etiketler : Ömer Çelik AK Parti saldırı laneti
Önce danıştı sonra yazdı

Önce danıştı sonra yazdı
Murat Boz ile olan hayalini açıkladı

Murat Boz ile olan hayalini açıkladı
Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum

Cedi'ye sevdiği şarkıları söylüyorum
Barıştılar

Barıştılar
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım
Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
Yeni yıla yeni şarkı

Yeni yıla yeni şarkı
Mehmetçik için tek yürek oldular

Mehmetçik için tek yürek oldular

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX