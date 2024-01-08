Samsun'da 19 bin 900 adet makaron ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın men ve takibine yönelik yapılan çok yönlü çalışmalar neticesinde bugün İlkadım ilçesinde S.C.'ye (42) ait iş yeri ve ikamette arama yapıldı.

Gerçekleştirilen aramada 19 bin 900 adet doldurulmuş makaron sigara, 4 adet 50 gramlık bandrolsüz tütün, 5 adet kaçak elektronik sigara likidi, 1 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili S.C. hakkında 5607 SKM suçundan gerekli adli işlemler yapıldı.