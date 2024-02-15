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Erzincan'daki maden faciası için TBMM'de komisyon kuruldu! Karar Resmi Gazete'de
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15 Şubat 2024 Perşembe 01:19:00 - Güncelleme:15 Şubat 2024 Perşembe 01:19:00

Erzincan'daki maden faciası için TBMM'de komisyon kuruldu! Karar Resmi Gazete'de

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Erzincan'daki maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erzincan İliç'te meydan gelen maden kazasının araştırılmasına ilişkin komisyon kurulmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılması ve benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla meclis araştırma komisyonu kurulmasına dair TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyon 22 üyeden kurulacak. Komisyonun çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olacak. Komisyon, gerekirse Ankara dışında da çalışabilecek.

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Etiketler : maden kazası komisyon kurulması TBMM Kararı
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