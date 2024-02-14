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Erzincan'daki maden faciası araştırılacak: TBMM'de komisyon kuruldu
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14 Şubat 2024 Çarşamba 18:32:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 18:32:00

Erzincan'daki maden faciası araştırılacak: TBMM'de komisyon kuruldu

Kaynak: AA

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TBMM Genel Kurulunda, Erzincan'daki madende yaşanan toprak kaymasının tüm yönleriyle araştırılmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu.

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden sahasında yaşanan toprak kaymasının ardından Araştırma Komisyonu kuruldu.

TBMM Genel Kurulunda siyasi parti grupları, Erzincan'ın İliç ilçesindeki olayın araştırılmasına yönelik önerge verdi.

Siyasi partilerin önergeleri birleştirilerek görüşüldü ve Meclis Araştırma Komisyonu kurulması kabul edildi.

Etiketler : TBMM ERZİNCAN MADEN FACİASI HEYELAN
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