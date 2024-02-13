Erzincan'da altın madeninde toprak kayması
Kaynak: AA
Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.
Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Vali Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti.
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