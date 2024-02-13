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13 Şubat 2024 Salı 16:32:00 - Güncelleme:13 Şubat 2024 Salı 16:32:00

Erzincan'da altın madeninde toprak kayması

Kaynak: AA

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Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede, büyük bir alanda toprak kayması meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Toprak altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine ekipler, bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Vali Hamza Aydoğdu da toprak kaymasının ardından bölgeye hareket etti.

Etiketler : ERZİNCAN MADEN TOPRAK KAYMASI İLİÇ
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