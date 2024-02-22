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22 Şubat 2024 Perşembe 16:28:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 16:28:00

Demir kanatlar için geri sayım! KAAN 2028'de envantere katılacak

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Türkiye'nin demir kanatları KAAN'ın Türk Hava Kuvvetlerine katılacağı tarih açıklandı. Başkan Erdoğan, milli muharip uçak KAAN'ın 2028 yılı sonunda Hava Kuvvetleri envanterine katılmasının planlandığını ifade etti.

Başkan Erdoğan, AK Parti Denizli mitinginde KAAN hakkında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "2028 yılı sonunda KAAN'ın Hava Kuvvetlerimize katılmasını planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

KAAN İÇİN TARİH VERİLDİ

Başkan Erdoğan, geçen sene 5,5 milyar dolar savunma ihracatı gerçekleştiğini söylerken, "Kendi savaş gemisini yapan dünyadaki 10 ülkeden birisiyiz. Gemilerimizi sadece kendimiz tasarlamak ve üretmekle kalmıyor silah sistemlerinden radarlara kadar birçok teknolojiyi de yine biz geliştiriyoruz. İnsansız hava araçları İHA, SİHA, AKINCI şimdi en son KAAN'ımız çıktı. Ama bir de bizim çok çok önemli bir adımımız daha var. Uzaya astronotumuzu gönderdik. Bir de KIZILELMA ve ANKA-3'ün de hizmete girmesiyle bu alanda çığır açıyoruz ve KAAN'ımızı da gökle buluşturduk. 5'inci nesil savaş uçağımız KAAN ilk uçuşunu başarıyla icra etti. Yaklaşık 15 yıllık bir çabanın, gayretin ve azmin ürünü olan KAAN dünkü testle çok kritik bir eşiği daha aştı. Allah nasip ederse 2028 yılı sonunda KAAN'ın hava kuvvetlerimize katılmasını planlıyoruz" dedi.

"AKILLARINCA PROJELERİMİZLE DALGA GEÇTİLER"

Türk milletinin gücünü hafife alanlara kulak asmayacaklarını belirten Başkan Erdoğan, "Birileri yapamazsınız, başaramazsınız demeye devam etsin. Ne derseniz deyin yaptık gökle buluşturduk. Ne dediler? Kalorifer peteği, süpürge sapı kendi akıllarınca projelerimizle dalga geçtiler. Varsın birileri Türkiye'nin potansiyelini Türk milletinin gücünü hafife alsın. Biz bunlara kesinlikle kulak asmayacağız. Ne kifayetsiz muhterislerin ne de ülkemizin başarılarından rahatsız olan beşinci kol elemanlarının umutlarımızı kırmasına izin vermeyeceğiz. İman varsa irade varsa Allah'ın izniyle imkan da vardır. Buradan KAAN'ın ilk uçuşunu yapması sonrasında milletimizin sevincini paylaşan tüm siyasetçilere ülkem, milletim ve projeye hayat veren TUSAŞ mühendislerimiz adına teşekkür ediyorum" dedi.

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Etiketler : KAAN Milli Muharip Uçak Tarih
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