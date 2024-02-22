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22 Şubat 2024 Perşembe 16:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 16:00:00

İtalyan basını KAAN'ı manşetlerine taşıdı

Kaynak: AA

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İtalyan basını, milli muharip uçak KAAN'ın, Türkiye'nin ürettiği ilk 5. nesil özellikteki uçak olduğunu vurguladı.

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Il Messaggero, "Türkiye, Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığıyla okuyucularına haberi duyurdu.

Milli muharip uçak KAAN ilk uçuşunu yaptı

Haberde, projenin 2016'da doğduğu belirtilerek "Bu uçak, ülkenin savunma sanayisinin önde gelen projelerinden birini temsil ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

KAAN için "Ankara'nın ortaya çıkardığı ilk 5. nesil savaş uçağı" denilen haberde, "Yüksek bir hava muharebe menzili, süpersonik hızda stratejik saldırı kapasitesi olan bu uçak, ulusal düzeyde üretilen akıllı mühimmatlarla silahlandırılacak." ifadesi yer aldı.

İtalyan ANSA ajansı da haberi, "Ankara, yerli savaş uçağını tanıttı" başlığıyla abonelerine aktardı.

Haberde, "Türk savaş uçağı Kaan'ın, Ankara Mürted Üssü'nde dün sabah ilk uçuşunu başarılı şekilde tamamladığı ve bunun, Türkiye'nin ürettiği ilk 5. nesil savaş uçağı olduğu" belirtildi.

Bu arada, İtalyan savunma haberleri siteleri de ilk uçuşunu dün gerçekleştiren KAAN'ın teknik özelliklerine geniş yer verdi.

Etiketler : kaan milli muharip uçak italyan basını
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