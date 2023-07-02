İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye A.Ş. tarafından satılan ve asırlık geçmişi bulunan su markası 'Hamidiye'nin adının 'HMD' olarak değiştirildiği iddiası tepkilere neden oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in emriyle ve adı verilerek şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla kurulan 'Hamidiye Su' markasının değiştirildiği iddiası üzerine İBB'ye yönelik eleştirilerini dile getirdi.

'NİYET ÇALIŞMAK DEĞİL'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de konuya ilişkin paylaşımında, "Hiçbir hizmet ve proje üretmeden aziz İstanbul'a dört yıl kaybettiren CHP'li İBB Başkanı, Hamidiye Su markasını HMD'ye dönüştürmesiyle bir kez daha niyetinin çalışmak değil, değersizleştirmek olduğunu göstermiştir. 121 yıllık bir markanın ismini değiştirmek marka yönetimi değil, kurumsal hafızayı ve bilinirliği yok etmektir" ifadelerini kullandı. Millet adına bu değişikliğin nedenini sorduklarını ifade eden Kabaktepe, "Hamidiye ismi sizleri neden rahatsız etti? 121 yıldır İstanbul'umuzun doğal ve sağlıklı su ihtiyacını karşılayan bir kurumun adını değiştirmekle neyi amaçladınız?" sorularını yöneltti.

'VİZYONSUZLUK ORTADA'

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 yılda İstanbul'a bir bardak yeni içme suyu kaynağı kazandıramayan İBB Başkanı, bu konudaki vizyonsuzluğunu, beceriksizliğini ve çaresizliğini tarihi 'Hamidiye Suyu' ismini değiştirerek kapatmaya çalışmış. İstanbullular bu vizyonsuzluğu ve çaresizliği görüyor, İstanbullular her şeyin farkında" değerlendirmesinde bulundu.

TARİHE HÜRMETSİZLİK

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Hamidiye Kaynak Suları'nın sadece bir marka olmadığını, Sultan II. Abdülhamid Han'ın İstanbul'a içme suyu sağlamak için kurduğu tarihi bir değer olduğunu vurgulayarak, "Adını 'HMD' yapmak da bir marka değişikliği değil, tarihe çok ileri derece bir hürmetsizliktir. Bu kadarı sizin için bile fazla, yapmayın" ifadelerini kullandı.