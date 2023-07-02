VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Taksiciler en çok "yol ve yolcu" seçtikleri için şikayet ediliyor
Haziranda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler açıklandı
İstanbul'da kritik operasyon: 9 terörist yakalandı
İran'dan Fransa için "seyahat" uyarısı
"İslahiye'de inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik"
Yerin altındaki Pamukkale: Kaklık Mağarası
02 Temmuz 2023 Pazar 09:15:00 - Güncelleme:02 Temmuz 2023 Pazar 09:15:00

CHP'li İBB'den asırlık mirasa saygısızlık... 121 yıllık Hamidiye Su 'HMD' oldu! İkinci markaymış

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

ABONE OL

CHP'li İBB'nin, adını Sultan Abdülhamid'den alan 121 yıllık Hamidiye Su markasını ‘HMD' olarak değiştirmesi tepki çekti. İBB'yi eleştirenler, “Neden rahatsız oldunuz?, Bu tarihe hürmetsizlik” ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi Hamidiye A.Ş. tarafından satılan ve asırlık geçmişi bulunan su markası 'Hamidiye'nin adının 'HMD' olarak değiştirildiği iddiası tepkilere neden oldu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in emriyle ve adı verilerek şehre kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla kurulan 'Hamidiye Su' markasının değiştirildiği iddiası üzerine İBB'ye yönelik eleştirilerini dile getirdi.

'NİYET ÇALIŞMAK DEĞİL'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de konuya ilişkin paylaşımında, "Hiçbir hizmet ve proje üretmeden aziz İstanbul'a dört yıl kaybettiren CHP'li İBB Başkanı, Hamidiye Su markasını HMD'ye dönüştürmesiyle bir kez daha niyetinin çalışmak değil, değersizleştirmek olduğunu göstermiştir. 121 yıllık bir markanın ismini değiştirmek marka yönetimi değil, kurumsal hafızayı ve bilinirliği yok etmektir" ifadelerini kullandı. Millet adına bu değişikliğin nedenini sorduklarını ifade eden Kabaktepe, "Hamidiye ismi sizleri neden rahatsız etti? 121 yıldır İstanbul'umuzun doğal ve sağlıklı su ihtiyacını karşılayan bir kurumun adını değiştirmekle neyi amaçladınız?" sorularını yöneltti.

'VİZYONSUZLUK ORTADA'

Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "4 yılda İstanbul'a bir bardak yeni içme suyu kaynağı kazandıramayan İBB Başkanı, bu konudaki vizyonsuzluğunu, beceriksizliğini ve çaresizliğini tarihi 'Hamidiye Suyu' ismini değiştirerek kapatmaya çalışmış. İstanbullular bu vizyonsuzluğu ve çaresizliği görüyor, İstanbullular her şeyin farkında" değerlendirmesinde bulundu.

TARİHE HÜRMETSİZLİK

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de Hamidiye Kaynak Suları'nın sadece bir marka olmadığını, Sultan II. Abdülhamid Han'ın İstanbul'a içme suyu sağlamak için kurduğu tarihi bir değer olduğunu vurgulayarak, "Adını 'HMD' yapmak da bir marka değişikliği değil, tarihe çok ileri derece bir hürmetsizliktir. Bu kadarı sizin için bile fazla, yapmayın" ifadelerini kullandı.

Etiketler : chp ibb sultan abdülhamid hamidiye su hmd
Şarkılı gönderme

Şarkılı gönderme
Nişanladılar

Nişanladılar
Eşiyle kamera karşısında

Eşiyle kamera karşısında
Miami'de aşk yeniden!

Miami'de aşk yeniden!
Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu

Mahkemenin yolunu tuttu: Kötü yorumlara suç duyurusu
Konser sezonunu açtı

Konser sezonunu açtı
İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı

İlk Göktürk'ün Bumin Kağan'ı
Alaçatı'da Lübnan esintisi

Alaçatı'da Lübnan esintisi
Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

Yasemin Sakallıoğlu: Hayatım boyunca zor sınavlar verdim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX