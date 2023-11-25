BM'den Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde "Birleşme Çağrısı"

BM'nin her yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde gerçekleştirdiği ve 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne kadar süren farkındalık çalışmaları bu sene de devam edecek.

"Kadına yönelik şiddete karşı topyekun mücadelemiz devam edecek"

"Kadına karşı şiddetin nedeni, bahanesi, hafifletici hiçbir unsuru yoktur, olamaz"

"UNITE" (Birleşmek) adı verilen ve cinsiyete dayalı şiddete dikkatin çekilmesi amacıyla 2008'den bu yana yürütülen kampanya, bu sene "Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddeti Önlemek için Yatırım" temasıyla uygulanacak.

Bu kapsamda, şiddetin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla farklı stratejilerin finanse edilmesinin önemine odaklanılacak.

BM bu çerçevede, şiddetin ilk etapta ortaya çıkmasını engellemek için farklı önleme stratejilerini destekleme konusunda tüm sivil toplum kuruluşlarına, kadın hakları örgütlerine, insan hakları savunucularına, okullara, üniversitelere, özel sektöre, spor kulüplerine, derneklere ve bireylere çağrıda bulundu.

Dünya genelinde neredeyse 736 milyon kadının, çoğu partnerleri ya da eski partnerleri tarafından olmak üzere, hayatlarında en az bir defa şiddete maruz kaldığının tahmin edildiğini belirten BM, konunun gündeme getirilmesi için toplam 16 gün süren farkındalık çalışmalarında bulunacak.

"#NoExcuse" (Mazeret yok) etiketiyle sosyal medyadaki kullanıcıların paylaşım yapmaya teşvik edilmesi ve bu sayede farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Bunların yanı sıra tüm üye devletler, ulusal bütçelerinin bir kısmını kadına karşı şiddetin önlenmesi için ayırma konusunda teşvik edilecek ve hem devlet hem de özel sektöre bu konuda uzun vadede sürdürülebilir yatırımlar yapmaları için çağrıda bulunulacak.

Farkındalık çalışmaları çerçevesinde, insan hakları temelli bir yaklaşım uygulanarak, dezavantajlı konumdaki kadınların yaşamlarına işaret edilirken mağdurların hakları, güvenliği ve gizliliğine dikkat edilmesi gerektiğinin de altı çizildi.

"KADINA YÖNELİK ŞİDDET, DÜNYADA EN YAYGIN İNSAN HAKLARI İHLALLERİNDEN BİR TANESİ"



Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddete ilişkin görüşlerini paylaştı.

Vinton, "Kadına yönelik şiddet, dünyada en yaygın insan hakları ihlallerinden bir tanesidir." ifadelerini kullanarak toplumsal cinsiyete dayalı şiddetin faillerinin cezalandırılması ve söz konusu mağdurların desteklenmesi için herkesin, elinden gelen her şeyi yapması gerektiğini söyledi.

Vinton, şiddet mağdurlarına ücretsiz hukuki destek verilmesi ve ekonomik bağımsızlıklarını güvence altına almaları için yardım edilmesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Vinton, problemin köküne de inilmesi gerektiğine işaret ederek "Kadına yönelik şiddetin temel nedeninin eşitsizlik olduğunun ve çözümün de nihayetinde temel eşitliğin sağlanmasında yattığının altını çizmek isterim." ifadelerini kullandı.

Bir iş sahibi olmanın ekonomik bağımsızlık yolunda en büyük adım olduğunun altını çizen Vinton, UNDP'nin kadınların istihdama erişim sağlaması için uğraş verdiğini de sözlerine ekledi.

Vinton, 25 Kasım'a ilişkin, "Bir konuya adanmış uluslararası bir gün olması, dikkatlerin belirli bir konuya çekilmesine yardımcı olur ve herkese, kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılmasının hepimizin yararlanacağı eşit haklar için bir ön koşul olduğunu hatırlatmak için bir fırsattır." değerlendirmesinde bulundu.