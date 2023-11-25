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"Kadına karşı şiddetin nedeni, bahanesi, hafifletici hiçbir unsuru yoktur, olamaz"
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25 Kasım 2023 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 11:45:00

Bakan Göktaş: Kadına karşı şiddetin nedeni, bahanesi, hafifletici hiçbir unsuru yoktur, olamaz

Kaynak: AA

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Nedeni, bahanesi, hafifletici hiçbir unsuru yoktur, olamaz. Sorumlusu, uygulayıcısı kim olursa olsun, en ağır cezayı hak eder." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi"nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini bildirdi.

Bakan Göktaş, açıklamasında "Şiddete karşı sıfır tolerans ilkesini merkeze alan ulusal eylem planımızla birlikte şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeye ve kapsayıcı çözüm önerileri geliştirmeye devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

"25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla "Şiddet uzaklaştırır" etiketiyle bir video mesaj da yayımlayan Göktaş, "Kadına karşı şiddet bir insanlık suçudur. Toplumun tüm kesimlerinin topyekun mücadelesini gerektiren bir suçtur. Nedeni, bahanesi, hafifletici hiçbir unsuru yoktur, olamaz. Sorumlusu, uygulayıcısı kim olursa olsun, en ağır cezayı hak eder." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, video mesajında şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak şiddetle mücadelemizi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük bir kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Hayalim, tüm kadınların mutlu ve güvende olduğu, kadınlara yönelik şiddetin hiçbir türünün yaşanmadığı günleri görmek. Bu hayali gerçekleştirmek hepimizin elinde. Gelin hep birlikte şiddete 'dur' diyelim, çünkü şiddet uzaklaştırır."

Etiketler : mahinur özdemir göktaş kadına şiddet ceza
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