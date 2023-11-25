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25 Kasım 2023 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:25 Kasım 2023 Cumartesi 10:00:00

Adalet Bakanı Tunç: Kadına yönelik şiddete karşı topyekun mücadelemiz kesintisiz devam edecektir

Kaynak: AA

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, insanlığın ortak sorunu olan kadına yönelik şiddete karşı topyekun mücadelelerinin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile İlgili 2023/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi"ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Tunç açıklamasında, "Açık bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet, dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet ayırt etmeksizin insanlığın ortak sorunu. Her zaman olduğu gibi şimdi ve gelecekte de kadına yönelik şiddete karşı topyekun mücadelemiz kesintisiz devam edecektir." ifadesine yer verdi.

Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde ilave tedbirler
Etiketler : yılmaz tunç kadına şiddet resmi gazete
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