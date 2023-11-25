Adalet Bakanı Tunç: Kadına yönelik şiddete karşı topyekun mücadelemiz kesintisiz devam edecektir
Kaynak: AA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, insanlığın ortak sorunu olan kadına yönelik şiddete karşı topyekun mücadelelerinin kesintisiz devam edeceğini bildirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ile İlgili 2023/16 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi"ne ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
Açık bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet; dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet ayırt etmeksizin insanlığın ortak sorunu.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) November 25, 2023
Her zaman olduğu gibi şimdi ve gelecekte de kadına yönelik şiddete kaşı topyekün mücadelemiz kesintisiz devam edecektir.... pic.twitter.com/ZbAcSOZ3h6
Tunç açıklamasında, "Açık bir insan hakları ihlali olan kadına yönelik şiddet, dil, din, ırk, sınıf, cinsiyet ayırt etmeksizin insanlığın ortak sorunu. Her zaman olduğu gibi şimdi ve gelecekte de kadına yönelik şiddete karşı topyekun mücadelemiz kesintisiz devam edecektir." ifadesine yer verdi.
Kadına yönelik şiddetin önlenmesinde ilave tedbirler
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