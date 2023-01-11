Bilişim Vadisi Firmaları CES 2023'te ürün ve teknolojilerini sergiledi

Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi, ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2023'e katıldı. Bilişim Vadisi firmalarından AirCar, Büyütech, Cowealthy, Saykal Elekronik, Octopus ve Saha Robotik ürünlerini sergiledi, iş birliği temaslarında bulundu.

ABD'nin Las Vegas şehrinde 5-8 Ocak tarihlerinde gerçekleşen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı'nda bilgisayarlardan akıllı ev aletlerine, tabletlerden saatlere, otomotivden sağlığa birçok alandaki teknolojik yenilikler ilk kez görücüye çıktı. Fuarda dizüstü bilgisayarlardan özel bilgisayar parçalarına, sağlık çözümlerinden akıllı ev ürünlerine ve ilerleyen yıllarda karşılaşacağımız çok sayıda teknolojik cihazın prototipi sergilendi.

Yakın gelecekte hayatımızda olacak teknolojik ürün ve hizmetlerin tanıtıldığı CES 2023'ün odağında yapay zekâdan sürdürülebilirliğe, otonom araçlardan enerji yönetimine, dijital sağlıktan akıllı şehirlere ve girişimciliğe kadar birçok konu yer aldı. Özellikle otonom araçlar, sürdürülebilirlik ve girişimcilik fuarda öne çıkan başlıklar oldu.

VADİ FİRMALARI TEKNOLOJİLERİNİ SERGİLEDİ

Bilişim Vadisi'nin aralarında; AirCar, Büyütech, Cowealthy, Saykal Elekronik, Octopus ve Saha Robotik'in bulunduğu altı firmasıyla katılım gösterdiği fuarda, Vadi firmalarının standları ilgi çekti. Dört gün boyunca ürün ve teknolojilerini sergileme fırsatı yakalayan Bilişim Vadisi firmaları uluslararası iş birliği ve satış görüşmeleri gerçekleştirdi.

Fuarda makine vizyonuna dayalı otonom uçuş teknolojileri üzerine çalışmalar yürüten ve Elektrikli ve yüzde 100 otonom bir araç olan Türkiye'nin yerli uçan arabası Aircar'ı üreten AirCar Corp.'un standı ilgi gördü.

İç mekanlarda otonom mobil servis robotlarının donanım ve yazılımlarını geliştiren Saha Robotik ve Teslimat Teknolojileri, işletmelerde verimliliği artırmak amacıyla hastane, otel ve restoran gibi bütün kapalı alanlarda A noktasından B noktasına ürün teslim edebilen robotlar geliştiriyor. Saha Robotik CES fuarına bu teslimat robotlarının maketi ile katıldı.

Hayvan takip sistemleri üzerine çalışan Cowealthy; fuarda Smart Air Tag ürününü sergiledi. Smart Air Tag, aktif bir elektronik içerisinde ivme sensörü barındırıyor. Böylelikle hayvanların davranışları toplanıp veri haline dönüştürülüyor.

İleri teknoloji elektronik ürünler geliştiren Saykal Electronik; fuara radar çözümleri ve otomotiv elektroniği ürünleri ile katıldı.

2011 yılından bu yana kameralar ve kamera ile ilgili teknolojiler üzerine çalışan Büyütech, CES 2023'te Driver Monitoring System Camera Surround View Camera Rear View Camera ürününü sergiledi. Octopus ise sunduğu dijital ekran ve çözümlerini fuarda sergileme imkanı buldu.

İSTKA PAVİLYONUNA YOĞUN İLGİ

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İSTKA'nın ev sahipliği yaptığı CES 2023 İstanbul Pavilyonu'nda yer alan teknoloji girişimcileri ile bir araya geldi. CES 2023 Türkiye Girişimcilik Ekosistemi ile İstişare Toplantısı kapsamında gerçekleşen pavilyon yoğun ilgi gördü. EUREKA Park Fuar alanında kurulan yaklaşık 260 metrekarelik İstanbul Pavilyonu'nda tüketici elektroniği alanında yenilikçi ve teknoloji odaklı ürünü bulunan 53 Türk teknoloji girişimi yer aldı. Pavilyonda tanıtılan girişimler arasında; elektrikli otonom hava taksi, görme kaybı riskini erken aşamada tespit etmeye olanak sağlayan taşınabilir tanı cihazı, disleksi, otizm ya da Alzheimer olan kişilerin bilişsel performanslarını artıran telefon yazılımı, şehirde tarımı 365 gün mümkün kılan akıllı tarım teknolojileri gibi inovatif girişimler yer aldı.