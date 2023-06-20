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20 Haziran 2023 Salı 12:06:00 - Güncelleme:20 Haziran 2023 Salı 12:06:00

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Milletimize hayırlı olsun

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Başkan Erdoğan yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Asgari ücret 11 bin 402 lira oldu

Başkan Erdoğan paylaşımında, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Asgari ücret görüşmeleri sonrası sendika yöneticilerinden açıklamalar
Etiketler : recep tayyip erdoğan asgari ücret işçi işveren
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