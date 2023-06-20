Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Milletimize hayırlı olsun
Başkan Erdoğan yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan paylaşımında, "İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Asgari ücret 11 bin 402 lira oldu
Başkan Erdoğan paylaşımında, "Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun. İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Asgari ücret Temmuz ayından itibaren net 11 bin 402 TL olarak uygulanacaktır. Milletimize hayırlı ve uğurlu olsun.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 20, 2023
İşçi ve işveren tarafları başta olmak üzere, uzlaşı kültürü içerisinde asgari ücretin belirlenmesinde emeği geçen tüm paydaşlara milletim adına teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/SZvCqki9q5
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