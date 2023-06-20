İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde toplandı.

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Milletimize hayırlı olsun

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol, komisyonun asgari ücrete yapılacak ara zam kararını kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti.

Asgari ücret görüşmeleri sonrası sendika yöneticilerinden açıklamalar

Bakan Işıkhan, toplantıda yaptığı konuşmada, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2023 yılı asgari ücret ara zammının tespiti için çalışmalarını tamamladığını söyledi.

Komisyon çalışmalarında üstün gayret gösteren işçi tarafı temsilcisi TÜRK-İŞ, işveren temsilcisi TİSK ve kamu tarafı temsilcisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Hazine ve Maliye, Ticaret bakanlıkları ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) heyetlerine teşekkür eden Işıkhan, şöyle devam etti:

"Bu süreçte TİSK Başkanımız işverenleri temsilen başta çalışma hayatı olmak üzere özellikle son dönemde ortaya koyduğu fayda odaklı yaklaşımıyla birçok icraata imza atmıştır. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde hayata geçirilen asgari ücrete vergi muafiyeti, Beyaz Bayrak uygulaması, istihdama yönelik teşvikler, deprem felaketindeki destekler bunlardan bir kaçıdır. Sosyal diyaloğa olan inancıyla işçi, işveren ayrımı yapmadan ortak akıl ve anlayış birliği içinde her zaman devletimizin ve milletimizin yanında olduğunu hissettirmiştir. Özellikle teşvik konusundaki katkıları için teşekkür etmek isterim. Aynı zamanda TÜRK-İŞ Başkanımıza gösterdiği samimi yaklaşım, işçi kardeşlerimizin taleplerini dile getirirken sergilediği yapıcı tutum ve sendikacılıktaki deneyimleriyle sürece yaptığı katkılardan dolayı şükranlarımı arz ederim."

Bakanlık görevini devraldıktan sonraki ilk çalışmalarının asgari ücret konusu olduğunu ifade eden Işıkhan, emekçiler başta olmak üzere tüm sektörleri doğrudan ve dolaylı olarak etkileyecek bu neticenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşları enflasyona ezdirmeme konusundaki kararlılığını yansıtması açısından büyük bir önem arz ettiğini dile getirdi.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI EMEĞİN VE ÜRETİMİN YÜZYILI YAPMAYA KARARLIYIZ"



Işıkhan, kendilerinin de Erdoğan'ın gösterdiği istikamette asgari ücreti, hem işçileri memnun edecek hem istihdamı koruyacak hem de üretimin sürekliliğini sağlayacak bir düzeyde belirlemeye gayret ettiklerini bildirerek, bundan sonra atacakları adımlarla da "Türkiye Yüzyılı"nı emeğin ve üretimin yüzyılı yapmaya kararlı olduklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde çalışma hayatının tüm çarklarını istişare, ortak akıl ve güç birliğiyle işletmeye, mevcut olan ve karşılarına çıkacak tüm sorunları da aynı metot ve kararlılıkla çözmeye niyetli olduklarını vurgulayan Işıkhan, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sosyal barışı ve çalışma barışını korumak için adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

"ÇALIŞMALARIMIZ, İŞÇİ VE İŞVEREN TARAFLARININ UZLAŞMASIYLA SONUÇLANMIŞTIR"

"Türkiye Yüzyılı" vizyonunun mimarı Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere emek veren, destek olan tüm paydaşlara destekleri için şükranlarını sunan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Komisyon görüşmeleri neticesinde tespit edilen yeni asgari ücretin bayram öncesinde çalışma hayatımızın tüm tarafları, aziz milletimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Şunu sevinerek açıklamak isterim ki Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarımız, işçi ve işveren taraflarının uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. Şimdi yeni asgari ücret tutarını açıklıyorum. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı 13 bin 414 lira, net asgari ücret tutarı 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Yaptığımız bu artışla yüzde 34 gibi enflasyon oranının hayli üzerinde refah payını içeren bir oranla ara zammı gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Geçtiğimiz yılın ikinci yarısına göre de asgari ücreti yüzde 107 oranında arttırmış bulunuyoruz. Asgari ücreti 2002 yılına göre nominal olarak 61 kat artırdık. Reel olarak yaklaşık yüzde 312 artış sağladık. Böylece çalışan kesimi enflasyona ezdirmediğimiz gibi refah artışından ciddi bir pay vermiş bulunuyoruz. Ayrıca şunu da açıklamak istiyorum. Geçtiğimiz 6 ayda 400 lira olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz."

Asgari ücretin 1 Ocak'tan itibaren bir yıl geçerli olan bir düzenleme olduğuna işaret eden Işıkhan, bugünkü açıklamanın, emekçilerin enflasyona karşı alım gücünün düşmemesine yönelik yapılan bir ara zam olduğunu dile getirdi.

Işıkhan, 21 yıldır olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iradesi ve liderliğinin bu sonucun uzlaşıyla elde edilmesinde en büyük belirleyici olduğuna dikkati çekerek, emekçiyi koruyan, üretimi ve istihdamı sürdürmeyi amaçlayan bu rakamın başta işçilere, işverenlere ve millete hayırlı olmasını diledi.