Asgari ücret görüşmeleri sonrası sendika yöneticilerinden açıklamalar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam açıklandı.

Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.

Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Milletimize hayırlı olsun

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücretin 1 Temmuz itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmesini kararlaştırdı.

Asgari ücret 11 bin 402 lira oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, "Geçtiğimiz 6 ayda 400 TL olarak uyguladığımız asgari ücret desteğini önümüzdeki 6 ayda 500 lira olarak uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

Asgari ücret görüşmeleri sonrası sendika yöneticileri açıklamalarda bulundu.

TÜRK-İŞ: EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM

Türk-İş Başkanı Atalay da açıklamasında şunları söyledi: "Geçen yıl ara zamda yüzde 30 civarı zam verilmişti. Bugün yüzde 34. Asgari ücreti artırıp enflasyon belli bir noktaya gelmezse önemi kalmıyor. Emeği geçen herkese teşekür ediyorum."

TİSK: ÜÇLÜ MUTABAKATTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ

TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da şunları kaydetti: "Süreç boyunca hep beraber azami gayret gösterdik. Dengeli rakam için çalıştık. İmkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak rakama 'evet' demenin memnuniyeti içindeyim. Üçlü mutabakatla asgari ücreti tekrar güncelledik. Bu birliktelikten de memnuniyet duyuyoruz. İşverenler olarak zorlu dönemeçlerden geçiyoruz, üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya hazırız."

YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ YAŞANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay'ı AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etmiş, Atalay, kabulün ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına geçmişti.

Bakanlıktaki toplantıda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile bir araya gelmişti.