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18 Mart 2023 Cumartesi 14:03:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 14:03:00

Başkan Erdoğan: Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek kapasiteye sahiptir

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.

Başkan Erdoğan'dan 18 Mart mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerindeki dayanışmayı Çanakkale Zaferi'nin birlik ve beraberliğine benzeterek "Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla kardeşlikle gelebiliriz." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...

Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir

Gerçekten de Çanakkale tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asli kimliğini bulduğu, üzerine serpilen ölü toprağını kaldırdığı tıpkı bir ANKA kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır

Deprem felaketi nedeniyle yüreklerimizin yandığı bu dönemde Çanakkale ruhuna yeniden ihtiyacımız var

Çanakkale birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı hiçbir badirenin olmadığını bize gösterdi

Ayrıntılar geliyor....

Etiketler : başkan erdoğan şehitler abidesi tören çanakkale zaferi

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