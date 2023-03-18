Başkan Erdoğan: Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek kapasiteye sahiptir
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitlerini Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü Töreni'ne katıldı.
Başkan Erdoğan'dan 18 Mart mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerindeki dayanışmayı Çanakkale Zaferi'nin birlik ve beraberliğine benzeterek "Nasıl 108 sene önce omuz omuza vererek imkansızı başardıysak asrın felaketinin üstesinden de yine dayanışmayla kardeşlikle gelebiliriz." açıklamasında bulundu.
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar...
Türkiye devleti ve milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevirecek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir
Gerçekten de Çanakkale tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin asli kimliğini bulduğu, üzerine serpilen ölü toprağını kaldırdığı tıpkı bir ANKA kuşu gibi küllerinden yeniden doğduğu bir dönüm noktasıdır
Deprem felaketi nedeniyle yüreklerimizin yandığı bu dönemde Çanakkale ruhuna yeniden ihtiyacımız var
Çanakkale birbirine kenetlenmiş bir milletin aşamayacağı hiçbir badirenin olmadığını bize gösterdi
Ayrıntılar geliyor....
- "18 Mart Şehitleri Anma Günü" mesajı
- "Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasını sağladık"
- Ramazan ayında bazı et ürünlerinin fiyatlarında sabitleme kararı
- "Türkiye, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi sinsi bir ablukanın hedefinde"
- Kahramanmaraş'taki fay asırlar önceki depremle aynı yerden kırılmış
- Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi