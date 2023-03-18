VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıldönümü... Başkan Erdoğan, Şehitler Abidesi'ndeki törene katılıyor
"Türkiye ile ilişkileri güçlü bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz"
Mısır'a kritik ziyaret... "En kısa sürede diplomatik ilişkiler üst düzeye çıkacak"
Tekstil ve ham maddelerinden 2 ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Çanakkale Zaferi' mesajı
Başkan Erdoğan'dan 18 Mart mesajı
Osmaniye'de kurulan konteyner kente depremzedeler yerleştirilmeye başlandı
4 Büyüklerden anma mesajı
Japon deprem uzmanı TOKİ binalarını örnek gösterdi
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayınlandı
Malatya'da "konteyner çarşı" kuruluyor
Enkaz kaldırma ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor
Küresel piyasalarda gözler Fed'e çevrildi
Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanın müteahhidi tutuklandı
Savunma sanayisinde işbirliği yapılan ülke sayısı 84'e ulaştı
BM: Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devamı için mümkün olan her şey yapılıyor
Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mevkidaşı Şükri ile bir araya geldi
MSB'den "Çanakkale Zaferi" paylaşımı
Çanakkale Savaşlarını nasıl kazandık?
Türkiye seçimlerine Batı ilgisi
Depremzedelere yaklaşık 130 milyar liralık destek ödemesi
Strateji ve Bütçe Başkanlığının raporu depremlerin eğitime etkisini ortaya koydu
Fenerbahçe, yarın Alanyaspor'a konuk olacak
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü törenleri başladı
18 Mart 2023 Cumartesi 12:03:00 - Güncelleme:18 Mart 2023 Cumartesi 12:03:00

18 Mart mesajı... Başkan Erdoğan: Çanakkale ruhunu canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz

Kaynak: AA

ABONE OL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108'inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, "Büyük bir kahramanlıkla, cesaretle yazılan şanlı tarihimize sahip çıkacak, Çanakkale ruhunu canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıl Dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, "108 yıl önce emperyalistlere karşı Anadolu'daki Türk varlığını korumak ve bin yıllık Türk topraklarını müdafaa etmek için verdikleri mücadeleyle milletimizi Çanakkale Zaferi'ne ulaştıran bütün kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmetle, tazimle yad ediyoruz." ifadelerine yer veren Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin, Türk milletinin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğini dünyaya bir kez daha ilan ettiği büyük ve tarihi bir kahramanlık destanı olduğunu vurguladı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Anadolu'nun dört bir yanından gelerek yedi düvele karşı Çanakkale'de verilen topyekun mücadelede ecdadımız, milletimizin zor günde nasıl bir ve beraber olduğunu göstermiş, şehit kanlarıyla sulanan toprağımıza düşmanın ayak basmasına izin vermemiştir. Bugün biz de ülkemiz ve milletimiz için Çanakkale Zaferi'nde ortaya koyduğumuz ruh ve iradeyle çalışıyor, her türlü zorluğu birlik ve beraberlikle aşabileceğimize olan inançla mücadelemizi sürdürüyoruz.

Büyük bir kahramanlıkla, cesaretle yazılan şanlı tarihimize sahip çıkacak, Çanakkale ruhunu canlı ve diri tutmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bize bu vatanı emanet eden şehitlerimize, gazilerimize şükran borcumuzu ödemek, vatanımızı ve bayrağımızı her koşulda müdafaa etmek için dün olduğu gibi bugün de yarın da mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız. Bu düşüncelerle Çanakkale Zaferi'nin 108. yıl dönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize emanet eden tüm şehitlerimizi ve başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bütün kahramanlarımızı rahmetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."

Etiketler : başkan erdoğan 18 mart mesaj çanakkale zaferi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX