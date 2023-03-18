"Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasını sağladık"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'nde konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Ülkemizi her türlü afete karşı daha güçlü hazırlayacak çalışmaları yürütüyoruz. İstikrar ve güven iklimine sıkı sıkı sahip çıkacağız

Dünyanın yaşadığı krizlerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey, istikrar ve güven iklimine sahip çıkmaktır

Yaşadığımız her sıkıntıda Çanakkale ruhunu hatırlıyor, oradan aldığımız feyzle mücadelemizi yürütüyoruz

Çanakkale Zaferi'ni kazandığımız yerlerdeki şehitliklerimizi ayağa kaldırarak, kültürel mirası ihya ederek, ecdada saygımızın gereğini yerine getiriyoruz

(1915 Çanakkale Köprüsü) Daha önce saatler süren yolculuğu 6 dakikaya indirdiğimiz bu köprümüzü, bir yılda 2 milyona yakın araç kullandı

Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz. Evlatlarımız Çanakkale'ye gelmeli ve manevi havayı teneffüs etmeli

(Tahıl Koridoru Anlaşması) Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık."

(Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu) Havsa'dan Çanakkale'ye uzanan bu yol, ulaşımı 45 dakikadan 25 dakikaya düşürerek, ziyaretçilere büyük kolaylık sağlayacaktır

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