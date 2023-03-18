Başkan Erdoğan: 19 Mart'ta bitecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasını sağladık
Başkan Erdoğan, Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin "Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Seddülbahir Kalesi ve Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu Açılış Töreni'nde konuştu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
Ülkemizi her türlü afete karşı daha güçlü hazırlayacak çalışmaları yürütüyoruz. İstikrar ve güven iklimine sıkı sıkı sahip çıkacağız
Dünyanın yaşadığı krizlerin önümüze çıkardığı fırsatları değerlendirebilmemiz için ihtiyacımız olan tek şey, istikrar ve güven iklimine sahip çıkmaktır
Yaşadığımız her sıkıntıda Çanakkale ruhunu hatırlıyor, oradan aldığımız feyzle mücadelemizi yürütüyoruz
Çanakkale Zaferi'ni kazandığımız yerlerdeki şehitliklerimizi ayağa kaldırarak, kültürel mirası ihya ederek, ecdada saygımızın gereğini yerine getiriyoruz
(1915 Çanakkale Köprüsü) Daha önce saatler süren yolculuğu 6 dakikaya indirdiğimiz bu köprümüzü, bir yılda 2 milyona yakın araç kullandı
Geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz. Evlatlarımız Çanakkale'ye gelmeli ve manevi havayı teneffüs etmeli
(Tahıl Koridoru Anlaşması) Her iki tarafla da yaptığımız görüşmeler sonunda 19 Mart'ta bitecek olan anlaşma süresinin uzatılmasını sağladık."
(Gelibolu–Eceabat Devlet Yolu) Havsa'dan Çanakkale'ye uzanan bu yol, ulaşımı 45 dakikadan 25 dakikaya düşürerek, ziyaretçilere büyük kolaylık sağlayacaktır
Ayrıntılar geliyor...
- "18 Mart Şehitleri Anma Günü" mesajı
- "Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılmasını sağladık"
- Ramazan ayında bazı et ürünlerinin fiyatlarında sabitleme kararı
- "Türkiye, tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi sinsi bir ablukanın hedefinde"
- Kahramanmaraş'taki fay asırlar önceki depremle aynı yerden kırılmış
- Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümünde Şehitler Abidesi'nde tören düzenlendi