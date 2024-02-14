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Başkan Erdoğan, Mısır'a gidecek
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14 Şubat 2024 Çarşamba 07:19:00 - Güncelleme:14 Şubat 2024 Çarşamba 07:19:00

Başkan Erdoğan, Mısır'a gidecek

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 12 yılın ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Bugün Kahire'ye gidecek. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve bölgesel meseleler ele alınacak.

Ankara-Kahire hattında beklenen ziyaret için geri sayım başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki temaslarının ardından Mısır'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısırlı mevkidaşı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya gelecek. Görüşmenin öncelikli gündemi Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi olacak.

Üst düzey ikili iş birliği mekanizmalarının canlandırılması kapsamında atılacak adımlar ele alınacak. Ticaret, savunma, enerji ve turizm gibi farklı alanlardaki imkanlar değerlendirilecek.

İSRAİL'İN FİLİSTİN'E SALDIRILARI VE KALICI ATEŞKES ÇABALARI ELE ALINACAK

Hem Türkiye hem de Mısır, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının sona erdirilmesi için diplomatik çabalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde bu konuda atılacak adımlar da değerlendirilecek.

Türkiye, 7 Ekim'den bu yana Filistin'e yönelik yardımlarını Mısır üzerinden Gazzelilere ulaştırdı.

Kalıcı ateşkes ve Filistin'e yönelik insani yardım çabalarının da bu kapsamda Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde ele alınması bekleniyor.

Etiketler : recep tayyip erdoğan mısır kahire ziyaret
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