12 yıl sonra Mısır ziyaretinin perde arkası: Murat Çiçek canlı yayında açıkladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dubai'de düzenlenen Dünya Hükümetler Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE'de ikili görüşmeleriyle yoğun diplomasisi devam ediyor. BAE'de gerçekleşen görüşmeleri yakından takip eden Gazeteci Murat Çiçek, Kaan Yakuphan'ın sunduğu 24 TV Akşam Haberleri'nde canlı yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl sonra Mısır ziyaretine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"HALKIN DESTEĞİYLE 21 YIL"

Murat Çiçek, "BAE'de Dünya Hükümetler Zirvesi'nde "Dünya'yı şekillendirme ve şekillendiren hükümetler" an başlığı ile bir toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze meselesine geniş bir yer ayırarak Dünya'nın dikkatini çekecek bazı mevzuları dile getirdi. Konuşmasının bir bölümünde de kendisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden başlayarak yapmış olduğu projelerden ve adımlardan bahsetti. Halkın desteğinin neticesinde 21 yıllık süreçte 17 seçim kazanarak Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak ülkesine vermiş olduğu kazanımları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümetlerin var olabilmesi için halk ile beraber olması ve desteğinin alınması gerektiğinin özellikle altını çizdi. 'Halka hizmet etmek devletin bekasını sağlar' sözlerini söyleyerek halkın desteğinin önemini bir kez daha vurguladı." dedi.

ERDOĞAN'IN BAE VE MISIR TEMASLARI



Gazeteci Murat Çiçek (@MuratCicekTM): Sayın Cumhurbaşkanı, buraya onur konuşmacısı olarak davet edildi. Sayın Cumhurbaşkanı yaklaşık yarım saat süren konuşmasında, dünyanın hali hazırda dikkat çekeceği mevzuları dile getirdi. pic.twitter.com/1GvRZPDXxq — 24 TV (@yirmidorttv) February 13, 2024

"TÜRKİYE, GAZZE'YE DESTEK VERMEKTEN GERİ DURMAYACAK"

Çiçek sözlerine şöyle devam etti, "Erdoğan konuşmasında, Gazze meselesinde, Arap coğrafyasının yardım desteklerini sürdürmesini ve bu konularda İsrail'e karşı seslerinin daha gür çıkması gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin ise destek vermekten geri durmayacağının altını çizdi. Erdoğan ayrıca, İsrail'in başta uluslararası kurallar olmak üzere hizaya getirilmesi ve soykırım çabalarına son verilmesi için tüm dünyanın sağlam bir şekilde karşısında durması gerektiğini söyledi. Erdoğan, Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığının altını çizdi."

"DEVLETLER ARASI EBEDİ DÜŞMANLIK VEYA EBEDİ DOSTLUK DİYE BİR KAVRAM SÖZ KONUSU OLMAZ"

Murat Çiçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir canlı yayınını anlatarak, "2 sene önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı canlı yayına aldığım zaman BAE ile aramız buz gibiydi. İlk defa canlı yayınımda BAE Emiri Muhammed bin Raşid el-Mektum'un kardeşinin önümüzdeki günlerde Türkiye ziyaretini gerçekleştireceğini söylemişti. Ben sorularımı sorduğumda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınımızda "Devletler arası ebedi düşmanlık veya ebedi dostluk diye bir kavram söz konusu olmaz" demişti." İfadelerini kullandı.

"TÜRKİYE DIŞ SİYASETİNDE İNSANI BAZ ALAN BİR POLİTA İŞLİYOR"

Çiçek sözlerine şu şekilde devam etti, "Türkiye'nin dış siyasetinde insanı baz alan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da her konuşmasında altını çizdiği 'kazan-kazan' politikası güdüyoruz. Batılı devletler ağırlıklı olarak ilişki kurdukları ülkelerde tamamen sömürebilecek ya da en çok kendilerine fayda sağlayacak şekilde hareket ederler. Türkiye'nin amacı ise dış politikası her iki tarafında kazanmasına yöneliktir."

BAE VE MISIR ZİYARETLERİ NEDEN ÖNEMLİ?



Gazeteci Murat Çiçek (@MuratCicekTM): Biz, dış politikada insanı baz alan ve Sayın Cumhurbaşkanının da her konuşmasında altını çizdiği kaza-kazan politikası denen bir politika güdüyoruz. pic.twitter.com/LKDQIqukQ7 — 24 TV (@yirmidorttv) February 13, 2024

"DEVLETİN ÇIKARLARI KİŞİSEL ÇIKARLARIN ÜZERİNDEDİR"

Erdoğan'ın BAE'ye gitmesini eleştirenlere karşı Murat Çiçek, "'Aramız kötüydü, şimdi Araplara döndük. Tükürdüğümüzü yalıyoruz' gibi zekadan, siyasetten ve politikadan uzak cümleler sarf ediyorlar. Ülkenin siyaseten belli olan cevapları vardır. Kimi zaman tamamen kopartmak kimi zaman duymazdan gelmekte olabilir artık o ülkelerin karşılıklı iletişime bağlıdır. Burada bir devlet yönetiliyor. Devletin çıkarları kişisel çıkarların her zaman önünde olmak mecburiyetindedir. BAE'de bu durum söz konusudur. BAE, o dönemde daha önce yapmadığı şekilde Türkiye'nin kabul edemeyeceği hareketlerde bulunmuştu. Daha sonra Türkiye'nin dik durmasıyla BAE'nin yaptığı hareketler boşa çıktı. Bu sebeple BAE, daha önce Türkiye ile olan ilişkilerini eski düzeye getirdi yani dostane ilişkiye yeniden döndü." dedi.

BAE VE MISIR ZİYARETLERİ NEDEN ÖNEMLİ?



Gazeteci Murat Çiçek (@MuratCicekTM): Sayın Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin bu uluslararası ticaretten, ekonomiden elde etmesi gereken miktarının daha da artırabilmek adına bu bölgelere ziyaretlerini sıkılaştırıyor. pic.twitter.com/l6GnZs20Og — 24 TV (@yirmidorttv) February 13, 2024

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, 7 BAKAN İLE BİRLİKTE GELDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan buraya 7 tane bakan, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, iş insanı Fuat Tosyalı gibi birçok isimle geldi. Burada Türkiye'nin ikili ilişkilerini ve ticaretini arttırmaya yönelik adımlar atıldı." dedi.

"TÜRKİYE OLARAK BİZ ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 12 yıl önce Mısır ziyaretinden bahseden Çiçek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl önce Mısır'ı ziyaret etmişti. O zaman Mısır Devlet Başkanı Muhammet Mursi'ydi. Ondan sonra şu an mevcut Devlet Başkanı Sisi, darbe ile başa geçti. Bu duruma Türkiye olarak biz çok sert tepki gösterdik çünkü mübarekten sonra ilk defa bir seçim olmuştu. Hatta uluslararası baskılar ve seçim sonucuna saygı gösterilmesi gerektiği baskılanınca mübarek seçimi kaybettiğini kabul etmişti." dedi.

12 YIL SONRA KAHİRE'YE İLK ZİYARET



Gazeteci Murat Çiçek (@MuratCicekTM): Türkiye, darbelerden çeken bir ülke olan ve darbeler tarihi yeni olan bir ülke sıfatıyla, darbeye karşı durması, tepki göstermesi kadar doğal bir şey olamaz. Sayın Cumhurbaşkanı da o dönem bunu yaptı. 50... pic.twitter.com/GdYOjwC8BL — 24 TV (@yirmidorttv) February 13, 2024

12 YIL SONRA MISIR'A ZİYARET

Mısır-Türkiye temaslarından bahseden Çiçek, "Diktatöryal bir rejimle mevcut yönetime geçen bir Genel Kurmay Başkanı Sisi'den bahsediyoruz. Biz bunu söyleyebiliriz çünkü biz gazeteciyiz. Fakat devletler böyle çalışmıyor, diplomasi zaten bunun için var zaten. Türkiye 12 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bir ziyaret gerçekleştiriyor. 8 yıldır ilişkiler durmuş bir vaziyetteydi. İlk temaslar istihbarat örgütleri üzerinden gerçekleşti. Daha sonra istihbarat başkanları görüştü. Bakanlıklar düzeyinde alt seviyede ilişkiler gerçekleştirildi. Katar'ın araya girmesiyle Dünya Kupası'nda bir araya geldiler. İlk temas orada oldu. Bu görüşmeler 4 yıl sürdü." ifadelerini kullandı.

Çiçek, "Türkiye Mısır konusunda haklı mı haksız mıydı? Bunu 20-30 yıl sonra tarih yazacak. Ancak Türkiye darbelerden çeken bir ülke olarak, darbeye karşı durması kadar doğal bir şey olamaz. Bu kadar sürenin ardından diplomasi devreye girdi. İki ülkenin kaybettiği noktadan iki ülkenin kazanabileceği bir noktaya evriltmek düşünüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sisi görüşmesinde Refah kapısı konusu en önemli meselelerden biridir." dedi.