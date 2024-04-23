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23 Nisan 2024 Salı 14:28:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 14:28:00

Başkan Erdoğan: Evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan, "TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 104'üncü yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 104'üncü yıl dönümünü ve gözümüzün nuru evlatlarımızın 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Geleceğimizin teminatı yavrularımızın her gününün bayram neşesi içinde geçmesini temenni ediyorum. Büyük Millet Meclisimizin ilk Başkanı, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ülkemizin bugünlere gelmesinde katkısı olan herkesi saygıyla anıyorum. İstiklalimiz ve istikbalimiz uğrunda gözlerini kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin her birine Allah'tan rahmet niyaz ediyorum."

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Etiketler : recep tayyip erdoğan 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı türkiye büyük millet meclisi
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