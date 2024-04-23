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23 Nisan 2024 Salı 14:01:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 14:01:00

Başkan Erdoğan, Beştepe'de çocukları kabul etti

Kaynak: AA

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Çocukları ve TRT Çocuk Şenliği Konuk Çocukları ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Dünyası Çocukları ve TRT Çocuk Şenliği Konuk Çocukları kabul etti.

Etiketler : recep tayyip erdoğan beştepe çocuk 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı
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