23 Nisan 2024 Salı 14:01:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 14:01:00
Başkan Erdoğan, Beştepe'de çocukları kabul etti
Kaynak: AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dünyası Çocukları ve TRT Çocuk Şenliği Konuk Çocukları ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk Dünyası Çocukları ve TRT Çocuk Şenliği Konuk Çocukları kabul etti.
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