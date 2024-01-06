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Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti
06 Ocak 2024 Cumartesi 14:14:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 14:14:00

Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı kabul etti

Kaynak: TRT Haber

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Başkan Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti.

Vahdettin Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake de hazır bulundu.

Blinken, görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

BLINKEN'IN 7 EKİM'DEN BU YANA 4. BÖLGE TURU

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.

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Etiketler : recep tayyip erdoğan antony blinken görüşme
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