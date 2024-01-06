Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü.

BLİNKEN'IN 7 EKİM'DEN BU YANA 4. BÖLGE TURU



Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Bölge turu kapsamında ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken'ın, buradan Yunanistan'a geçmesi bekleniyor.

Blinken, Yunanistan'ın ardından Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da ziyaret ederek temaslarda bulunacak.