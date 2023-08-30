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30 Ağustos 2023 Çarşamba 12:49:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 12:49:00

Başkan Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti

Kaynak: AA

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti.

Büyük Zafer'in 101'inci yılı kutlamaları kapsamında Anıtkabir'deki törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir'i ziyaret etti

Ana bina girişinde düzenlenen törende TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve kuvvet komutanları, TBMM üyeleri, kamu kurumlarının yöneticilerinin de aralarında olduğu devlet erkanı, yabancı misyon şefleri ile uluslararası kuruluşların temsilcileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.

Başkan Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu'nun marşları seslendirdiği tören, başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personelin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini sunmasıyla sona erdi.

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel video

Notlar

Erdoğan, tebrikleri, 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen Dünya İnsani Zirvesi için özel resmedilen "Mülteci Çocuk" temalı tablonun önünde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik edenler arasında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ilk kadın tuğamirali Gökçen Fırat da yer aldı.

Erdoğan, ilk kadın Tuğamiral Fırat ile bir süre sohbet etti.

Etiketler : 30 ağustos zafer bayramı külliye recep tayyip erdoğan
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